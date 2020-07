Giovani avvocati, ecco lo «squadrone dei dipartimenti». Ciglioni: «La nuova sfida è la partecipazione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «In un momento difficile come questo, Aiga cerca di unire e di rendere l'associazione sempre più partecipata». Questo lo spirito con cui il presidente dell'Associazione giovani avvocati di Perugia, Alessandro Ciglioni, insieme al suo dinamico direttivo, ha deciso di creare «uno squadrone». Con «tante responsabilità ai nuovi soci» e l'associazione che moltiplica le sue attività attraverso la composizione di Dipartimenti scientifici, Dipartimenti politici e della Consulta dei praticanti di Aiga Perugia. Un'esperienza mutuata dall'associazione nazionale, presieduta dall'umbro Antonio De Angelis, e in cui Ciglioni crede molto. Con tanto di ringraziamenti ai «presidenti Ermes Farinazzo e Margherita Scalamogna per i loro consigli e la loro presenza, sempre fattiva e determinante, anche per la nascita di questa nuova iniziativa».Ecco tutti i nomi per l'anno 2020-2021:- 1. Diritto civile e diritto processuale civile, Coordinatore: Margherita Scalamogna. Membri: Martina Buggiani, Luigi Costa, Elisabetta Curioso Mammoli, Giacomo Gorietti, Valentina Orsini Federici Bruno. 2. Diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo, Coordinatore: Giuliano Picchio. Membri: Gionata Gatticchi, Alessandro Longo, Chiara Polenzani. 3. Diritto e procedura penale, Coordinatore: Diego Ruggeri. Membri: Giuseppe De Lio, Maria Chiara De Pascalis, Erica Francesca Iacobellis, Francesca Pieri, Roberto Tittarelli. 4. Diritto del lavoro, Coordinatore: Gionata Gatticchi. Membri: Martina Cicognola, Giovanna D’Agostini, Marco Gentili, Alessia Minniti, Valeria Vagnoni. 5. Diritto commerciale, Coordinatore: Alessia Minniti. Membri: Francesco Bruni, Maria Luisa Costantino, Paolo Goretti, Giacomo Gorietti. 6. Diritto tributario, Coordinatore: Lorenzo Rossi. Membri: Giorgia Battellini, Melissa Cogliandro, Eugenia Giglio, Ilaria Moretti. 7. Arbitrato, negoziazione, mediazione e A.d.r., Coordinatore: Giovanna D’Agostini. Membri: Imane Amahdar, Maria Luisa Costantino, Roberta Serva. 8. Diritto dell’informatica, Coordinatore: Camilla Coresi. Membri: Alessandro Bartoli Ciancaleoni, Marco Gambuli, Claudia Minelli, Valeria Orabona, Michele Pozzo. 9. Diritto di famiglia, Coordinatore: Simone Marchetti. Membri: Michela Botteghi, Alessia Minniti, Francesco Nicasi, Francesca Pieri, Roberto Tittarelli. 10. Diritto dei minori, Coordinatore: Elisa Pacioselli. Membri: Imane Amahdar, Eugenia Giglio, Alessia Minniti. 11. Compliance aziendale, Coordinatore: Elisabetta Torzuoli. Membri: Camilla Coresi, Marco Gambuli, Gionata Gatticchi, Giuseppe Magliocca, Carlotta Pertile. 12. Diritto fallimentare e della crisi d’impresa, Coordinatore: Elisabetta Curioso Mammoli. Membri: Marco Brunelli, Giovanna D’Agostini; Giacomo Gorietti, Stefania Traversini.- 1. Difese d’ufficio, Coordinatore: Giuseppe De Lio. Membri: Melissa Cogliandro, Andrea Galmacci, Diego Ruggeri, Gianfranco Virzo. 2. Rapporti con i soci e convenzioni, Coordinatore: Luigi Costa. Membri: Michela Botteghi, Ilaria Moretti, Stefania Traversini. 3. Rapporti con giovani laureati e praticanti, Coordinatore: Maria Luisa Costantino. Membri: Imane Amahdar, Michela Botteghi, Cataldo Cataldi, Beatrice Piottoli. 4. Pari opportunità, Coordinatore: Francesca Pieri. Membri: Camilla Coresi, Erica Francesca Iacobellis, Lara Greco, Valentina Gudini, Sylvia Piazzoli.degli Studi di Perugia: Marco Paone., Coordinatore: Cataldo Cataldi. Membri: Paola Aceto, Ilaria Di Mauro, Carlotta Pertile, Michele Pozzo.