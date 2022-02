Aiga Rieti, incarichi nazionali assegnati agli avvocati Morgante, Carotti e Mostocotto

RIETI - Gli avvocati dell'Aiga Rieti continuano a raccogliere incarichi a livello nazionale. Gli ultimi hanno visto la nomina di Giuseppe Morgante, presidente della sezione reatina dell'associazione, e di Filippo Carotti, il primo nella carica di coordinatore del Dipartimento di diritto bancario della Fondazione Aiga "Tommaso Bucciarelli", e il secondo in quella di segretario del Dipartimento di diritto penale d'impresa e 231.

Per l'avvocata Alessia Mostocotto, attiva presidente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'ordine di Rieti, è invece arrivata la conferma a far parte della Fondazione, ma questa volta come segretaria del Dipartimento di politica forense, mentre in precedenza era stata coordinatrice del Dipartimento di politica tributaria.

I tre avvocati si aggiungono ai colleghi reatini Francesco Colapaoli, già vice presidente della Fondazione e ora presente nell'Aiga come componente supplente del Collegio di garanzia, e Angelo D'Ambrogio con un ruolo nel Dipartimento politico.