Giovani avvocati di Perugia al voto: il futuro è Curioso e rosa

PERUGIA - Giovani avvocati al voto. E il futuro delle toghe a Perugia è davvero rosa. Dopo due mandati da presidente per Alessandro Ciglioni, infatti, il nuovo numero uno dell'Aiga è l'avvocato Elisabetta Curioso Mammoli, eletta all'unanimità ieri nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci della sezione perugina.

Nella sala Carsulae di palazzo Cesaroni, Curioso Mammoli ha ringraziato tutti gli iscritti dell'associazione dei giovani avvocati e in particolare il consiglio direttivo per la sua elezione, oltre al presidente uscente «per l’ottimo e proficuo lavoro svolto nei suoi quattro anni di presidenza». La nuova presidente ha poi garantito «il massimo impegno al fine di rendere la sezione Aiga locale sempre più presente nel panorama forense perugino e nazionale».

Sono stati inoltre nominati i consiglieri di sezione che, tra riconferme e new entry, sarà composto dagli avvocati Giovanna D’Agostini, Camilla Coresi, Luigi Costa, Cataldo Cataldi, Maria Luisa Costantino, Eugenia Giglio, Giacomo Gorietti, Nicolò Minelli, Alessia Minniti, Cristina Rastelli, Diego Ruggeri e Ilario Taddei. Eletti anche i delegati al Congresso nazionale di Bari che si terrà il prossimo novembre e i consiglieri nazionali di sezione.

Insieme ai giovani dell'Aiga, all'assemblea era presenti anche, per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Perugia il presidente Carlo Orlando, i vice presidenti Silvia Egidi e Marco Piazzai e, come ex presidente della sezione Aiga, Ermes Farinazzo.

Dopo l'incontro, tutti i partecipanti si sono intrattenuti per una conviviale alla Locanda del Bartoccio: per festeggiare, sì, ma con la testa già al primo consiglio direttivo di sezione in cui avverrà la nomina dell'ufficio di presidenza.