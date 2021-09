Indagine “Avvenire” sul benessere: Rieti il territorio italiano che migliora di più rispetto allo scorso anno

Venerdì 24 Settembre 2021, 15:47

RIETI - Buone notizie per il territorio reatino dalla classifica “Generatività in atto” realizzata in collaborazione tra la Scuola Economica civile e il quotidiano Avvenire – pubblicata oggi - che misura il cosiddetto “benessere multidimensionale” in cui alle tradizionali variabili legate alla salute, al lavoro e al patrimonio, si aggiungono la qualità delle relazioni, della vita affettiva e della vita sociale con indicatori come la nascita di start up, la riduzione del numero dei giovani che non studiano né lavorano, la crescita di iniziative “dal basso” capaci di coinvolgere la società civile, il tasso di natalità e quello di nuzialità.

Rieti, in questa classifica, risulta il territorio italiano ad aver migliorato di più la propria condizione - +3.5 - rispetto all’anno precedente.