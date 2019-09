L'Avvenire contro il sistema Bibbiano, bisogna fare luce (ma stigmatizza Salvini)

Città del Vaticano - Il quotidiano della Conferenza Episcopale italiana dopo avere stigmatizzato pesantemente il comportamento del leader della Lega, Matteo Salvini («Giù le mani dai piccoli») che a Pontida ha portato sul palco una bambina sottratta ad una famiglia dai servizi sociali, ripercorre in un lungo articolo il 'nodo' del sistema di Bibbiano, il paese emiliano dove si sono concentrati un alto numero di affidi di minori per un eccessivo potere dei servizi sociali ora all'esame della Procura di Reggio Emilia. Avvenire - che da tempo si occupa con grande obiettività di questa terribile inchiesta - pone ai suoi lettori e all'opinione pubblica quattro quesiti.

Perchè lasciare solo ai servizi sociali il potere di decidere gli interventi coatti di allontanamento dalle famiglie senza ascoltare i genitori dei bambini sottratti? Perchè in questo sistema non esiste un registro nazionale dei bambini fuori dalle famiglie, e quanti di loro rientrano dopo un allontanamento? Le cooperative chi le controlla, visto che la legge Turco del 2000 permette ai Comuni sotto i 15 mila abitanti di affidare a cooperative esterne i servizi sociali, quando «molto probabilmente si tratta di una gestione senza controlli»? Infine, perchè non esistono protocolli nazionali per l'ascolto dei minori lasciando ampio margine a psicologi spesso coinvolti con il sistema delle case famiglia?

E' ormai chiaro, sottolinea il giornale dei vescovi, che il caso Bibbiano non è più solo mediatico perchè ha scoperchiato una realtà che va affrontata a livello nazionale. «Il nostro apparato di protezione dei minori fuori famiglia ha urgente necessitaà di una revisione globale, puntando all'armonizzazione delle leggi e competente oggi in equilibrio instabile tra magistratura, aministrazioni locali e, addirittura privati».

Le violenze psicologiche che hanno subito centinaia di bambini in Italia sono enormi e irrisarcibili, spesso sottratti sulla base di presunzioni che si sono rivelate, in alcuni casi, frutto di errori madornali. Il sospetto che è affiorato è che questo serviva anche per far lievitare i costi delle psicoterapie «oltre ad assurde concetture ideologiche».

