Al Guidobaldi torna il Trofeo Perseo in vista degli appuntamenti tricolori

Mercoledì 1 Settembre 2021, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 08:40

RIETI - «Un test di buon livello in vista dei campionati italiani». È la definizione con cui Alberto Milardi introduce il Trofeo Perseo di atletica che si svolgerà oggi dalle 16 al Guidobaldi. Una giornata di gare importantissima in vista di una lunga serie di weekend che scriveranno la storia della stagione agonistica 2021: in programma da qui a fine settembre ci sono i campionati di società under 23, che si terranno a Bergamo l’11 e il 12, gli Assoluti, il 18 e 19 a Caorle, e i campionati Allievi, a Brescia il 25 e 26. La Studentesca Milardi parteciperà a tutte le competizioni con i team maschili e femminili.

«Abbiamo squadre competitive – spiega il direttore tecnico del club rossoblù – e puntiamo a fare bene. Il Trofeo Perseo rappresenta un validissimo test per i nostri atleti in vista dei societari di Bergamo, ma anche un test per i giudici e i cronometristi che saranno poi impegnati nei campionati italiani master che si svolgeranno a Rieti dal 9 al 12 settembre».

Si comincia alle 16: salto in alto femminile e lancio del disco maschile e femminile. Successivamente (ore 17.15) il salto in lungo maschile e femminile. In pista, alle 16.20 i 100 ostacoli femminili e, a seguire, la gara dei 100 maschile e femminile. Dalle 17 alle 18 tutte le altre gare di velocità con i 200 e 400 maschili e femminili e i 400 ostacoli maschili che alle 18 chiuderanno la manifestazione.