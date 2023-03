Grande festa al Guidobaldi per il ritorno del Trofeo Don Bosco: in 2000 nel ricordo di Andrea Milardi. Foto

RIETI - La carica dei 2000. Sono gli atleti che hanno colorato e vivacizzato la mattina al Guidobaldi per il "Trofeo Don Bosco".

Organizzata dall'Ufficio di educazione fisica in collaborazione Studentesca Milardi, con la Fidal di Rieti e con il Comune, la storica manifestazione è tornata a 4 anni di distanza dall'ultima edizione svolta. Un ritorno arrivato proprio il 24 marzo, giorno in cui 7 anni fa scomparve Andrea Milardi, papà dell'atletica reatina, che considerava proprio il Trofeo Don Bosco come fiore all’occhiello dell'attività dedicata agli studenti di Rieti e della sua provincia.

A testimoniare l'importanza della manifestazione c'è stata la grandissima risposta delle scuole, grazie anche al pieno coinvolgimento degli insegnanti. Alla partenza ci sono stati oltre 2000 bambini scaglionati per anno di nascita dalla terza elementare (2014) fino alle terza media (2009).