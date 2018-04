di Lorenzo Bufalino

RIETI - La stagione outdoor appena iniziata ha portato nella scorsa settimana i primi buoni risultati per la squadra di atletica reatina, che punta a migliorare già a partire da sabato e domenica. Con la stagione assoluta che deve ancora decollare, sono i più giovani a scendere in pista tra le gare di Rieti e Velletri.



Sabato il Raul Guidobaldi ospita la seconda prova del campionato regionale di società cadetti/e, prova interprovinciale che già nella prima tappa aveva fatto intravedere lo stradominio dei rossoblù rispetto alle squadre di Viterbo. In gara di nuovo molti dei protagonisti della scorsa settimana come Jacopo Capasso, che sarà impegnato nel salto in lungo contro il compagno di squadra Federico Fratili. Il capitano della squadra Flavio Faraglia gareggerà nei 300 ostacoli mentre l’altra punta Edoardo Perigli andrà in pedana nel getto del peso. Tra le ragazze tornano in pista Rebecca Ragni e Sara Paolucci, protagoniste di tre vittorie la scorsa settimana.



A Velletri domenica invece spazio alla categoria ragazzi/e che andranno a gareggiare nel criterium regionale outdoor. La manifestazione che apre la stagione della categoria da anni, vedrà partecipare oltre 30 atleti della Studentesca che proveranno a difendere i due podi di squadra ottenuti nella gara dello scorso anno

Venerd├Č 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA