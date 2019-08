Ultimo aggiornamento: 20:08

RIETI - Entra ancora una volta nella storia Davide Re che con l'oro di oggi nei 400 dei campionati Europei per squadre di Bydgoszcz in Polonia diventa il primo italiano a vincere nel giro di pista chiudendo a 45.35. Il ligure che partiva dalla quarta corsia ha gestito la prima parte della gara, aprendo il gas nella curva e prendendo il largo nel rettilineo finale staccando il secondo classificato Cowan di 83 centesimi al traguardo finale.«Sono contento a metà - racconta nel dopo corsa l'azzurro ai microfoni della Fidal - soddisfatto per essere il primo italiano ad aver vinto questa manifestazione, certo, ma volevo un tempo più vicino ai 45 netti. Non so se ero stanco o se ho distribuito male, ma nel finale non credo di aver reso al meglio».Domani (ore 18.11) in programma la 4x400: di sicuro ci sarà Matteo Galvan, mentre è in ballo per una farzione anche Daniele Corsa.Al femminile sorride Mariabenedicta Chigbolu che chiude al terzo posto in 52.19. La romana si contraddistingue per grinta e tenacia poratando dieci punti al team azzurro. Davanti si impone la polacca Justina Swiety-Ersetic in 51.23, davanti alla Sprunger (51.84), che supera la Chigbolu in rimonta. Domani alle 17.58 la velocista sarà impegnata nella 4x400.