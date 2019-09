© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il 1979 non fu per Pietro Menna solo l’anno del primato mondiale sui 200 metri, quel 19”72 che ha resistito quasi 17 anni – ma resta tuttora record europeo – prima di essere cancellato da Michael Johnson (19”32 stabilito ad Atlanta il 1 agosto 1996), a sua volta abbattuto anni dopo da Usain Bolt (19”19 a Berlino nel 2009), ma anche quello in cui stabilì due mesi prima di gareggiare a Città del Messico un altro limite continentale, questa volta nella specialità non olimpica dei 300 metri. Successe a Rieti il 21 luglio 1979, durante la nona edizione del meeting internazionale di atletica, quando il velocista barlettano corse la distanza in 32”23 cancellando il 32”28 che lui stesso aveva fatto registrare nel 1975, sempre sulla pista del Guidobaldi.Un record beneaugurante di quanto poi si verificò alle Universiadi messicane del 12 settembre, che ha resistito per quasi vent’anni prima che il solito Michael Johnson, nel 2000, e poi il sudafricano Van Niekerk, nel 2017, ritoccassero il limite che oggi è di 30”81. Un primato, quello di Rieti, che sarà ricordato anche per la coppa speciale in metallo argentato messa in palio dall’orefice Alfredo Macilenti, commerciante che ha sempre offerto il suo contributo, sotto forma di premi, agli organizzatori del meeting.Era un trofeo fuori dal consueto per le dimensioni, alto quasi un metro e mezzo, appositamente realizzato nel negozio di piazza Cavour da Macilenti («Quando mi dissero che era destinato a chi stabiliva un record mondiale pensai subito a preparare una coppa come mai si era vista prima a Rieti») che l’olimpionico sollevò, non senza sforzo e tra l’incitamento del pubblico assiepato sulla piccola tribuna dell’ex campo scuola. Un premio particolare, tutto reatino, preludio di una delle pagine più belle dello sport azzurro.