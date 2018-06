di Lorenzo Bufalino

RIETI - Erano diversi i big reatini oggi in gara a Ginevra per il meeting internazionale del memorial Caillat. Nelle prime gare di giornata subito il luce i due quattrocentisti Davide Re e Benedicta Chigbolu. Il finanziere ligure che si allena a Rieti, ha corso il nuovo personale con il tempo di 45.31, abbattendo il 45.40 corso lo scorso anno a Terminillo. Con questo tempo diventa il quinto uomo sulla distanza nelle liste all-time Italiane. L'atleta dell'esercito invece a vinto la sua serie con 52.18, miglior tempo stagionale che migliora il 52.77 del Golden Gala e gli permette di strappare il pass per Berlino. Bene anche gli altri atleti reatini e che si allenano a Rieti con Michele Tricca che corre un ottimo 46.23 sempre nei 400 dominati da Re

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA