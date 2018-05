di Lorenzo Bufalino

RIETI - Grande esperienza per gli allievi e le allieve della Studentesca convocati dal settore tecnico della Fidal Lazio, a rappresentare i colori della regione nell’importante Brixia Meeting di Bressanone. Erano 12 i rossoblù chiamati in rappresentativa che hanno aiutato la squadra ad arrivare ai piedi del podio al quarto posto dietro la Lombardia che trionfa la 36° edizione del Trofeo, il Bayer rappresentativa tedesca ed il veneto.



A podio per i rossoblu è andata la solita Chiara Gherardi che non brilla come al solito arrivando “solo” seconda nei 100 metri dove parte male e poi prova a rimontare sul finale. Altro podio invece per il giavellottista Leonardo Pitò arrivato terzo con 59,99, un solo centimetro da qui 60 metri cercati e ricercati in tutta la stagione. Quarta l’altra attesa rossoblu Lavinia Caldarini nei 1500 metri dove prima prova a tirare la gara, poi si mette dietro e sul finale non riesce a cambiare passo.



Buon sesto posto per Marco Ranucci sempre nei 1500 dove si fa vedere all’inizio ma la gara estremamente tattica non favorisce le caratteristiche del reatino che nel rush finale perde posizioni. Buona gara dei velocisti Riccardo Giordano e Edoardo Casa con il primo che arriva sesto nei 100 metri eguagliando con 11.26 il miglior risultato stagionale ed il secondo arriva quinto nei 200 metri eguagliando il personale di 22.41.



Supera ancora i 40 metri nel giavellotto Ludovica Giannursini che arriva sesta con 40,64. Tommaso Franceschini prova a superare quota 4,30 ma non ci riesce così si deve accontentare del settimo posto con 4,10. Cecilia Rinaldi viene tradita dall’emozione e non riesce ad esprimersi come una settimana fa a Rieti quando superò i 5,40 nel lungo mentre Sabrina Ghannay va ancora sopra i 31 metri nel disco.



Giorgia Forastiero nei 2000 siepi si supra e scende sotto gli 8 minuti mentre Ginevra Ricci ha partecipato nella staffetta 4x100 arrivata terza insieme a Gherardi. Presente anche una 13° atleta della Studentesca, Giulia Mezzanotte che ha gareggiato individualmente nei 5 km di marcia comportandosi molto bene lasciando un segnale a chi l’aveva fatta rimanere fuori dalla convocazioni, battendo la portacolori del Lazio

