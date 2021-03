Rieti, nuovi assembramenti nella piazzetta: intervengono le forze dell'ordine

RIETI - Ancora maxi assembramenti a Largo Bonfante, nel piazzale davanti alla scuola media Basilio Sisti di Rieti. Non sono mancati momenti di tensione al momento dei controlli e delle identificazioni effettuati dagli operanti della Squadra volante della Questura di Rieti. Un probabile colpo di coda in vista del lockdown che prenderà il via lunedì. Gli agenti - nell'ambito dell'intensificazione dei controlli straordinari antiCovid da parte delle forze di polizia voluti dal questore Maria Luisa Di Lorenzo - sono di nuovo intervenuti per disperdere i numerosi assembramenti in uno dei siti cittadini ormai punto di ritrovo di centinaia di ragazzi. Diversi i giovani a spasso senza mascherina. In considerazione dei serrati e capillari servizi di controllo da parte delle forze dell'ordine i raduni e gli incontri dei giovani sono stati anticipati al primo pomeriggio per evitare di incappare nel momento clou dei controlli pomeridiani in concomitanza con gli orari di maggiore affluenza. Al momento sono in corso servizi di pattugliamento con l'identificazione di numerosi giovani per eventuali provvedimenti sanzionatori.

