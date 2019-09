RIETI - La Cassazione ha posto la parola fine sul delitto di Castelnuovo di Farfa, rendendo definitiva la condanna a 10 anni e 8 mesi al pensionato di 67 anni che il 28 giugno 2016 uccise, con una sola coltellata, ex infermiera, di dieci anni più anziana, incontrata casualmente in via Tolomei.



L'ARTICOLO COMPLETO

SULL'EDIZIONE IN EDICOLA

OGGI, VENERDI' 27 SETTEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA