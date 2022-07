Ciatti, l'assassino Rassoul Bissoultanov non si presenta all'udienza di carcerazione. Il Tribunale: «È scappato »

Questa mattina non si è presentato all'udienza che doveva riportarlo in carcere. È scappato, sparito nel nulla Rassoul Bissoultanov, il 29enne ceceno che la notte tra l'11 e il 12 agosto del 2017 uccise Niccolò Ciatti, 21enne di Scandicci (Firenze) in una discoteca di Lloret de Mar colpendolo con un calcio alla testa.

Il ceceno aveva solo "obbligo di firma"

Per l'omicidio del giovane italiano Bissoultanov è stato condannato da un tribunale spagnolo di Girona lo scorso 3 giugno a 15 anni di carcere (il minimo della pena possibile per omicidio secondo l'ordinamento iberico). Tuttavia dopo la condanna ha continuato a vivere in libertà per circa un mese, nell'attesa dell'udienza fissata per oggi, 13 luglio, che doveva riportarlo in carcere stabilendo il tempo di reclusione, tenendo conto che l'uomo aveva già scontato 4 anni.

Infatti in Spagna, con la notifica della sentenza di primo grado, il condannato riceve anche la fissazione dell'udienza di carcerazione in cui si discute della misura da applicare in attesa dell'appello. Nel frattempo il condannato resta di fatto in stato di libertà.

L'incontro con il giudice era fissato questa mattina alle 10:30. Ma l'uomo non si è presentato e il giudice ha emesso nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale. «Questa mattina» spiega Agnese Usai, l'avvocato della famiglia Ciatti «Il pubblico ministero spagnolo Victor Pillado avrebbe chiesto il carcere per 7 anni e mezzo, la metà della condanna di primo grado, e il giudice certamente avrebbe accordato la misura della carcerazione. Guarda caso non si è presentato».

L'avvocato della famiglia Ciatti: «Fuga annunciata»

La notizia della fuga del ceceno è stata confermata da Agnese Usai, avvocato dalla famiglia Ciatti: «Rassoul Bissoultanov stamani non si è presentato all'udienza per la carcerazione al tribunale di Girona perché gli era chiaro che sarebbe andato in carcere. Il suo difensore non sapeva dire nulla al giudice, non sapeva dove fosse il suo assistito, non ha esibito né certificati medici né altre giustificazioni. Ora in pratica è un latitante».

Per l'avvocato quella dei Bissoultanov «è una fuga annunciata». L'assassino di Ciatti aveva infatti già provato a scappare un anno fa, nell'agosto 2021. Lasciò la Spagna per andare a trovare la famiglia a Strasburgo, ma fu fermato al confine tedesco a Khel, mentre tentava di scappare verso Est. La polizia Tedesca lo estradò in Italia, dove il giudice aveva emesso nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale.

L'occasione persa dell'estradizione nel 2021

L'estradizione dalla Germania in Italia nel 2021 rimane per la famiglia un'occasione persa di ricevere giustizia. Arrivato in Italia la strada del ceceno sembrava segnata: sarebbe stato processato dal Tribunale di Roma. Tuttavia, la corte d'assise di Roma il 22 dicembre 2021 revocò il carcere al 29enne, che tornò in Spagna. Un procedimento in seguito annullato dalla Corte di Cassazione. Ma era troppo tardi: l'assassino era già tornato in Catalogna.

Il processo in Spagna

Il processo in Spagna si era aperto e chiuso in meno di una settimana. Già nel corso della prima udienza il 30 maggio erano stato ascoltati gli amici di Niccolò e gli investigatori. Poi il 3 giugno, il tribunale aveva dichiarato Rassoul Bissoultanov unico colpevole di omicidio volontario per la morte del ragazzo fiorentino. Era stato invece assolto Movsar Magomadov: sarebbe stato un semplice testimone di quanto avvenuto, secondo il pm, non un complice del ceceno condannato.

La giuria popolare non aveva avuto dubbi: il calcio letale sarebbe stato assestato a Niccolò con l'intenzione di ucciderlo. Per l'ordinamento spagnolo spetta poi al giudice stabilire l'entità esatta della pena: che oscilla per l'omicidio volontario da un minimo di 15 anni, quella poi inflitta, a un massimo di 25 anni di carcere. La procura aveva chiesto 24 anni. «In tempi rapidissimi valuteremo l'impugnazione della sentenza», rende noto Agnese Usai, legale italiana della famiglia di Niccolò Ciatti.