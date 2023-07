“Magliano Sabina Art in Festival” all'ecostello, quattro serate a fine luglio

RIETI - A seguito dell'apprezzamento delle prime due edizioni, anche per quest'anno, il comune di Magliano Sabina, in collaborazione l'Azienda municipalizzata sabina e la Pro loco, ha confermato la rassegna artistica "Magliano Sabina Art in Festival" all'ecostello.

Quattro serate, con la direzione artistica del maestro francesco Verdinelli, fra teatro, musica e stand up comedy con grandi artisti: Francesco Montanari con Fausto Costantini, Roberto Gatto, Giovanni Caccamo e Francesco De Carlo. Il festival si svolgerà dal 27 al 30 luglio nel giardino dell’EcOstello.

«La rassegna - dice il direttore artistico - fin dalla prima edizione ha scelto la qualità nelle diverse discipline. In questa edizione quattro serate speciali con artisti che non avrebbero necessità di presentazioni: Francesco Montanari con Fausto Costantini sarà in scena per il teatro con un classico che ha riscosso ovunque grandi consensi. Roberto Gatto jazzista di fama internazionale sarà in scena con il suo trio, e, ancora per la musica, Giovanni Caccamo che gode della stima di artisti del calibro di Patty Smith con cui, in più occasioni ha condiviso il palco. Per la scena dedicata alla stand up comedy, Francesco De Carlo, fra i più seguiti del genere, racconta una bizzarra e incredibile vicenda che gli ha cambiato la vita. Qualità ed emozioni viaggiano insieme come ogni anno a Magliano Sabina».

Giovedì 27 luglio sul palco Roberto Gatto (drums) con Alfonso Santimone (piano, fender rhodes) e Pierpaolo Ranieri (electric bass) in “Perfectrio”; venerdì 28 luglio Francesco De Carlo con “Limbo”; sabato 29 luglio Francesco Montanari con Fausto Costantini in “Il processo" e domenica 30 luglio Giovanni Caccamo con “Parola tour acoustic"”.

Nel corso del festiva sarà anche inaugurata una nuova personale di Alessandro Finocchiaro dal titolo "Piume", curata da Chiara Palozza, che sarà fruibile dalle 18 alle 23 e proseguirà fino alla fine del mese di agosto.

«II Magliano Sabina Art In Festival è una delle più importanti rassegne artistiche del territorio e per questo gli riserviamo una cura particolare – dichiara l’assessore al turismo del Comune, Claudia Cingolani -. Quest'anno ci siamo posti l'obiettivo di ampliare ancor di più il target; lo faremo con artisti giovani, capaci e irriverenti. È con un pizzico di orgoglio che presentiamo quattro serate con artisti di fama nazionale ed internazionale, ognuno eccellenza nella sua arte. L’attenzione è posta ai giovani, infatti abbiamo riservato un prezzo agevolato per gli under 30. Grazie al sostegno di una struttura all’avanguardia come l’EcOstello, contiamo di ricevere, durante le serate del Magliano Sabina Art In Festival ospiti desiderosi di scoprire il nostro territorio».

I biglietti d’ingresso agli spettacoli sono disponibili già sul circuito Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/programming/magliano-sabina-art-in-festival/2741. Per informazioni è possibile contattare il 3343206401.