CLASSIFICA FINALE

RIETI - Gli Arieti restano in serie B. La conferma ufficiale arriva dal campo della Reno Rugby Bologna che nel pomeriggio è stata sconfitta 45-27 dal Civitavecchia Rugby Centumceallae nel recupero della ventunesima e penultima giornata di campionato: la gara annullata 14 giorni fa per impraticabilità di campo e che aveva fatto festeggiare i reatini anzitempo.Gli amarantocelesti si confermano quindi al terzultimo posto a 24 punti con gli emiliani che non riescono nell’impresa di fermare i tirrenici e si fermano a quota 22 al penultimo posto che gli costa anche la retrocessione insieme al Vasari Arezzo già da tempo condannato alla serie C.Con la salvezza della società reatina nel girone 2 di serie B rimane da emanare l’ultimo verdetto che riguarda chi salirà in serie A: con la vittoria di oggi e i 5 punti conquistati infatti il Civitavecchia raggiunge in testa alla classifica il Romagna e per decider chi farà il salto di categoria sarà necessario uno spareggio che si dovrebbe giocare sul neutro di Perugia i primi di giugno.Anche se il risultato della gara di Bologna alla vigilia sembrava scontato in casa amarantoceleste hanno accolto con giustificata felicità e sollievo la notizia della vittoria del Civitavecchia che permette alla società reatina di mantenere la categoria, archiviare una stagione non andata nel migliore dei modi e soprattutto iniziare a pensare alla prossima stagione dove particolare attenzione sarà dedicata al settore giovanile.“Innanzitutto facciamo i complimenti al Civitavecchia che hanno onorato lo sport e soprattutto l’amicizia che lega i nostri club, mi auguro che riescano a vincere lo spregio e ad andare in serie A - esordisce il direttore sportivo degli Arieti, Maurizio Amedei - Adesso per noi è arrivato il momento di pensare al prossimo campionato e ci saranno quindi da fare scelte importanti al termine di un annata non esaltante, con diverse cose non andate nel verso giusto, ma dalla quale si può tirare fuori molto. Il prossimo sarà un campionato con trasferte più brevi, essendoci diverse squadre laziali, ma sarà tecnicamente ancora più difficile e perciò dovremmo presentare una squadra molto diversa. Partiremo almeno da una classifica senza penalità. E’ infatti nostra intenzione investire molto sia sull’Under 18 che sul settore propaganda che merita più attenzione”.Romagna e Civitavecchia 95Florentia 93Livorno 71Rugby Parma 65Modena 63Amatori Parma 55Jesi 37Siena 32Arieti 24Bologna 22Arezzo -6