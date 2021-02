Anpi, raccolta firme per la legge di iniziativa popolare contro la propaganda nazista e fascista

RIETI - In occasione della giornata di tesseramento dell'Anpi, prevista per il 27 febbraio a Rieti sul ponte romano, si invitano tutto i cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Rieti a firmare la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista. Anpi, Arci Rieti, Controvento e il movimento Balia dal Collare saranno presenti con uno stand per la raccolta e l'autenticazione delle firme. Si raccomanda il rispetto delle norme relative al distanziamento. Si ricorda inoltre che la proposta di legge può essere firmata da ogni cittadino e cittadina presso il proprio comune di residenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA