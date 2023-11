Terni, il cordoglio dell'Anpi per la scomparsa del partigiano Alvaro Valsenti: «Fino all'ultimo esempio di memoria e testimonianza per le nuove generazioni»

Sabato 4 Novembre 2023, 19:42







Partigiano, memoria storica della resistenza, aveva festeggiato i 99 anni lo scorso 26 ottobre. Terni piange la scomparsa di Alvaro Valsenti, punto di riferimento per tanti concittadini e per il mondo della sinistra. Così lo ricorda la sezione Anpi 13 giugno di Terni: «Con Alvaro Valsenti se ne va uno degli ultimi protagonisti della generazione che lottò per un'Italia libera, democratica, progressiva. Ne ricordiamo la figura e la appassionata militanza protrattasi per oltre 80 anni: dall'impegno antifascista, neppure ventenne, durante la Resistenza, ai molti anni di militanza nelle organizzazioni democratiche della classe lavoratrice, nei partiti, nell'associazionismo e nelle istituzioni cittadine.

Fino all'ultimo - ricordiamo i suoi recenti interventi il 17 marzo, in occasione della commemorazione della morte di Luigi Trastulli, e l'8 settembre, nell'80° anniversario dell'inizio della Resistenza - Alvaro Valsenti ha portato dalle fila dell'ANPI il suo lucido contributo di memoria e di testimonianza, sempre rivolto alle nuove generazioni, in nome dei valori della pace, della democrazia, dell'uguaglianza e della solidarietà. Ai suoi familiari vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti gli iscritti della sezione».