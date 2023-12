Orvieto: "No all’adunanza neofascista di Forza Nuova", Cgil e Anpi domani in presidio. Verini interroga il ministro

"L'adunanza neofascista dei quadri di Forza Nuova, con la partecipazione del pluricondannato Roberto Fiore, per il quale sono stati recentemente chiesti oltre 10 anni di carcere dal Pm, dopo l’assalto e la devastazione della sede della Cgil nazionale a Roma, è uno schiaffo alla città di Orvieto e a tutta l’Umbria democratica". Lo scrivono in una nota congiunta Cgil e Anpi dell’Umbria e di Terni, che annunciano per domani la convocazione di un presidio antifascista nella città della rupe alle 10 in piazza Fracassini.

Nei giorni scorsi Forza Nuova aveva annunciato sui social una assemblea dei suoi quadri per domani a Orvieto con l'intervento del segretario Roberto Fiore.

“Non possiamo restare in silenzio di fronte a riunioni di soggetti pericolosi, che di fatto promuovono l'apologia del fascismo e inneggiano al periodo più buio della nostra storia - concludono Cgil e Anpi - per questo invitiamo tutta la cittadinanza e le forze democratiche della regione a far sentire forte la propria voce per ribadire che sul nostro territorio non c’è spazio per qualsiasi rigurgito fascista”.

Sulla questione il senatore Pd, Walter Verini, ha presentato una interrogazione al ministro dell'Interno.

"Risultano agli atti giudiziari, nel corso degli anni - sottolinea, fra l'altro, Verini - diverse condanne a militanti di Forza Nuova.

Per questo motivo ho presentato una interrogazione al ministro dell'Interno per sapere: se il ministro è al corrente dell'iniziativa segnalata, se non ritenga di valutare, a tutela dei valori democratici e antifascisti sanciti dalla nostra Costituzione, il divieto di svolgimento dell'assemblea, quali misure sono state adottate per tutelare l'ordine pubblico, anche per dare riscontro positivo alla coscienza democratica della comunità orvietana e umbra non disposta a dare spazio a quelle forze che si richiamano agli anni dolorosi della dittatura nazifascista".