Poli, la cittadina prenestina dedica un giardino all’ex Presidente della Camera Nilde Iotti

Sarà inaugurato martedì 6 giugno a Poli, cittadina prenestina a circa 40 chilometri da Roma, il “Giardino Nilde Iotti”, nuovo parco dedicato alla prima donna della storia repubblicana italiana a ricoprire il ruolo di Presidente della Camera dei deputati per tredici anni e tre legislature consecutive, a cui è stata legata gli ultimi anni della sua vita (La Iotti si spense proprio a Poli, nella Clinica Villa Luana, il 4 dicembre del 1999, dopo aver rinunciato a tutti i suoi incarichi circa un mese prima, ndr). L’iniziativa prende spunto da un progetto dell’Associazione “Toponomastica femminile” in cui si chiedeva alle scuole di approfondire le figure femminili che avevano contribuito alla formazione dello Stato Italiano e dell’Unione Europea. Le classi IA, IIA e IIB della Scuola Secondaria di Primo grado di Poli, dopo aver seguito una serie di incontri in collaborazione con l’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Zagarolo, all’interno del Progetto "Sui sentieri della parità e della cittadinanza attiva e responsabile ", avevano proposto di intitolare un luogo di Poli (una via, un giardino, una piazza) alla Madre Costituente Leonilde Iotti. Il Progetto, proposto dalla Scuola di Poli, si è classificato al primo posto nella X edizione del concorso nazionale “Sulle vie della parità di genere” indetto dall’Associazione “Toponomastica femminile” che ha portato l’amministrazione comunale a realizzarlo.

«La proposta di intitolare il giardino alla Iotti nasce anche in considerazione del fatto - spiega la Presidente del Consiglio Comunale Beatrice Giubilei - che, se l’Italia per le donne è un Paese migliore, lo si deve anche al suo impegno coraggioso e tenace.

Impegno che non fu solo espressione della lotta di genere in politica, bensì interprete dello Stato ai suoi massimi livelli». Ad esprimere soddisfazione di quanto realizzato anche la vicesindaca Barbara Cascioli e il sindaco Federico Mariani: «L’Amministrazione comunale ha accolto la richiesta formulata dagli studenti della nostra scuola media di intitolare il nuovo giardino pubblico di via della Polledrara alla nota politica emiliana. Nei racconti di quanti collaborarono con lei ritorna questo suo senso dello Stato, del ruolo dei politici quali interpreti della volontà collettiva, del dovere dei rappresentanti delle istituzioni di rispettare per primi i cittadini creando così un vincolo di fiducia, base fondamentale su cui costruire».