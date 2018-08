di Lorenzo Bufalino

RIETI - Terza giornata del campionato Europeo di Berlino. In mattinata era atteso l'esordio di Andrew Howe che tornava nella rassegna continentale nei 200 metri. Il reatino inserito nella prima batteria, è riuscito a centrare in modo diretto la semifinale grazie al secondo posto con 20.60. Adesso lo attenderanno poche ore di riposo e subito riscenderà in pista nella prima serata per le semifinali in programma dalle 20.15

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:14



