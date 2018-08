di Lorenzo Bufalino

RIETI - Dopo Galvan e Re finisce la sua avventura al campionato Europeo anche l'altro reatino Andrew Howe. La medaglia di argento ai mondiali di Osaka nel 2007 nel lungo, ha corso nella terza e ultima semifinale non riuscendo però a centrare la finalissima. Gara in cui parte bene ma poi all'uscita di curva, come è capitato molto spesso nel corso dell'anno, si indurisce non riuscendo più a produrre avanzamento. Howe arriva sesto con il tempo di 20.78 chiudendo così l'Europeo in 17esima posizione.



Ai microfoni Rai Howe lascia ampi spiragli per il futuro: "Sono contento di essere qui e soprattutto di aver fatto una stagione senza problemi fisici. Ero partito per preparare il lungo con il mio coach Fabrizio Donato e poi abbiamo dirottato le nostre forze verso i 200. Mi sono molto indurito come mio solito e gli avversari sono scivolati via verso il traguardo. Questo Europeo è un passo verso Tokyo 2020, non so se nei 200 o nel lungo, so però che proverò a conquistarmi l'olimpiade".

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:49



