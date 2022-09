Anci Lazio, il sindaco Sinibaldi ha chiuso i lavori del Training Camp di Ventotene

RIETI - Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, nella duplice veste di primo cittadino e Vicepresidente vicario di Anci Lazio, ha partecipato nei giorni scorsi al Training Camp di Ventotene 2022.

La dichiarazione di Sinibaldi a conclusione dei lavori:

«Il Training Camp di Ventotene 2022 organizzato da Anci Lazio si conferma, per il quarto anno consecutivo, un punto di riferimento per gli amministratori del Lazio. Ringrazio il Sindaco e la comunità di Ventotene per la calorosa e consueta accoglienza oltre a tutte le persone impegnate nell’organizzazione della manifestazione.

Quest’anno il Training Camp ci ha permesso di approfondire, non soltanto i temi legati al Pnrr e ai Fondi Europei, ma anche quelli dell'ambiente, dell'inclusione sociale, della rigenerazione urbana e quelli relativi al rilancio dei borghi e dei piccoli comuni. Argomenti di grande interesse per i nostri amministratori, e in particolar modo per territori come quello reatino, che dimostrano quanto sia attuale e di rilievo il ruolo della nostra Associazione nel Lazio.

Personalmente è stato un onore aver avuto la possibilità di chiudere i lavori insieme al Presidente del Consiglio Nazionale di Anci, Enzo Bianco, e di aver contestualmente presentato la collaborazione avviata con l'università Lumsa che consente di introdurre un corso universitario di formazione per amministratori.

Ritengo che momenti come questo, in cui si alternano formazione e possibilità di condivisione umana e professionale tra amministratori, siano il fulcro di quella che, come Anci Lazio, definiamo ‘buona pratica’ al servizio delle nostre comunità».