Rieti, elezioni consulte Anci Lazio, FdI fa gli auguri agli amministratori: «Il partito cresce»

RIETI - Ieri, 24 luglio, a Palazzo Rospigliosi a Zagarolo si è tenuta l’assemblea del Comitato regionale di Anci Lazio per l’elezione della Consulta dei Piccoli Comuni, della Conferenza dei Consigli Comunali e dei coordinatori provinciali. Successivamente il direttivo di Anci Lazio ha provveduto alla nomina della Commissione Montagna e della Consulta regionale per l’associazionismo.

«Sono diversi gli amministratori reatini di Fratelli d’Italia eletti nelle consulte regionali, segnale tangibile di un partito in crescita e ben radicato nel territorio - si legge nella nota di FdI - Marco Cossu, Sindaco di Casperia, Cristiano Ranieri, vicesindaco di Salisano, Ilario Di Loreto, vicesindaco di Stimigliano, Giovanni Vallocchia, Sindaco di Poggio San Lorenzo, Luciano Bonventre consigliere di Pescorocchiano sono tutti stati eletti membri della Consulta regionale dei piccoli comuni».

«Gli auguri per un buon lavoro da parte di tutto il partito provinciale, a loro toccherà tenere alte le battaglie della provincia di Rieti, elaborando proposte e portando all’attenzione della Regione le tante problematiche che attanagliano da troppi anni i territori delle aree interne, rurali e montane. Dall’emergenza spopolamento, alle infrastrutture, ai servizi al cittadino, dalla modifica immediata della recente legge regionale sui piccoli comuni alla riforma delle comunità montane - conclude la nota - un gran lavoro li attende».

Il comunicato di Anci Lazio

«Tanti gli amministratori reatini eletti nelle consulte regionali, organi che giocheranno un ruolo fondamentale nell’elaborazione di proposte in favore dei comuni, soprattutto per i più piccoli, in una fase delicata sia per il post emergenza sanitaria che per le trasformazioni normative in atto, a partire dalla riforma delle comunità montane alla legge sui piccoli comuni.- spiega il Vicepresidente vicario di Anci Lazio Daniele Sinibaldi - Un augurio particolare al sindaco di Micigliano Emiliano Salvati, nominato presidente della Commissione montagna, al Sindaco di Ascrea Dante D’Angeli eletto vice coordinatore della Consulta dei piccoli comuni e al consigliere Massimo Tocchio di Borbona nominato coordinatore della provincia di Rieti. Un segnale che questo territorio è vivo e vuole costruire un percorso di rilancio dell’intera provincia, attenzionando ai livelli istituzionali regionali e nazionali i temi che più stanno a cuore ad una terra martoriata dalla crisi economica, demografica e dal sisma. Lavoriamo insieme per il futuro».

Ultimo aggiornamento: 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA