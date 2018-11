© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Anastasia Stracchi presenta il suo ultimo libro “Gondole Nere A Venezia”. La giovane scrittrice reatina sarà ospite questo sabato (24 novembre) nella sala consiliare del Comune di Rieti, per parlare del suo secondo romanzo. Una storia d’amore toccante quella raccontata dalla Stracchi, che nel suo libro usa uno sguardo introspettivo nei confronti dei due protagonisti. Un aspetto questo, che sicuramente colpisce il lettore, così come ha colpito gli esponenti della Comunità Letteraria “Aletti Editore”, che hanno conferito alla Stracchi il Riconoscimento Editoriale. Un traguardo che è testimone della qualità del romanzo,molto apprezzato dopo circa un mese dalla pubblicazione.A pochi giorni dalla presentazione, la Stracchi non nasconde la sua felicità per il traguardo raggiunto: «Rieti è casa mia e la soddisfazione è davvero tanta – afferma – L’incontro sarà una chiacchierata tra me e chi avrà voglia di partecipare, con semplicità e per scambiarci esperienze di vita». A fare da relatrice, ci sarà Ilde Rovinelli, figura molto importante per la Stracchi: «È stata la prima fase della mia formazione e la mia maestra delle elementari, mi ha lasciata bambina ed ora ci siamo ritrovate donne a scambiarci tante esperienze che si somigliano a tratti – dichiara – La ringrazio e ringrazio chi ha sempre creduto in me in questo percorso che sto affrontando».Appuntamento alla sala consiliare del Comune, questo sabato a partire dalle 16.30, per entrare nelle pagine di “Gondole Nere A Venezia”.