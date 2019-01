© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - C'è anche la firma di una reatina nell'Enciclopedia dei Poeti Contemporanei realizzata da Alessandro Quasimodo. Continua a gonfie vele il percorso letterario di Anastasia Stracchi, giovane scrittrice con 2 romanzi e diverse poesie all'attivo. Dopo "Gondole Nere A Venezia", libro dedicato ad una storia d'amore, la Stracchi esce allo scoperto con dei componenti poetici, che non hanno lasciato indifferenti i lettori, tra cui lo stesso Alessandro Quasimodo figlio di Salvatore.«È stato tutto inaspettato, mi sono stati inviati dei fogli dove mi si invitava a partecipare a dei concorsi ed uno di questi mi ha colpito - Racconta l'autrice - Si dovevano inviare alcune poesie e tra queste ne sarebbe stata selezionata una, da far leggere a Quasimodo". Comincia così l'esperienza di Anastasia, che ora si gode il successo, grazie al suo componimento "Aria Tranquilla».L'inserimento nell'Enciclopedia dei Poeti Contemporanei, è senz'altro un'immensa soddisfazione per Anastasia, ora più motivata che mai a continuare la sua attività: «Ho pensato ad altre presentazioni - anticipa - ed ho alcuni progetti per delle nuove pubblicazioni».