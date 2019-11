© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scrittrice reatina Anastasia Stracchi torna in città per parlare del suo secondo libro “Gondole Nere a Venezia”, pubblicato nel 2018 per la Aletti editore. Una storia toccante, quella narrata nel romanzo, che pone al centro Irene e Paolo, due amici d’infanzia che il destino ha fatto rincontrare da adolescenti per le strade di Venezia. Da qui s’intreccia una trama che spazia fra diversi temi come l’amicizia, l’importanza della famiglia, l’amore ed il futuro che spaventa sempre un po’.Un nuovo incontro letterario, quello previsto per questo sabato, 23 novembre, alle 17.30 al “450 Cafè” in via San Francesco 54, che sarà arricchito da alcune novità, come anticipa l’autrice: “Abbiamo provato a modificare un po’ le carte per rendere la situazione meno sobria: ci saranno tratti caratteristici di Venezia a fare da scenografia”.Una bella iniziativa con cui la Stracchi ha l’occasione di presentare per la seconda volta un libro già premiato dalla Aletti editore e noto al pubblico reatino; prima di dedicarsi ad un progetto in occasione del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, del quale sapremo di più tenendo d’occhio gli indirizzi social della scrittrice nei prossimi giorni.