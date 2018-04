CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - Amatrice: grandi manovre al via per preparare le «dimissioni» di Sergio Pirozzi (nel tondo), la cui carica di sindaco non è compatibile con quella di consigliere regionale. Il primo atto andrà in scena al consiglio comunale convocato sabato pomeriggio: Pirozzi comunicherà ai consiglieri la nomina di assessore e vice sindaco di Filippo Palombini, decisa il 21 febbraio dopo le dimissioni dall’incarico di Patrizia Catenacci. Ai punti successivi all’ordine del giorno (un’interrogazione...