Amatrice Rieti punta a ripartire sul campo del Valmontone. Angelone: «C'è voglia di riscatto»

RIETI - Nonostante sia solo la sesta giornata per l’Amatrice Rieti la trasferta di Valmontone (ore 11) potrebbe rappresentare già un passaggio fondamentale della stagione, perché dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Campus Eur, la formazione amarantoceleste non può permettersi di perdere ulteriore terreno dalle battistrada

«Domenica incontriamo una squadra insidiosa, con giocatori di spessore. Abbiamo ancora molta rabbia dentro di noi a causa della sconfitta subita la scorsa settimana, nonostante la vittoria in Coppa - afferma il tecnico Vincenzino Angelone - Dobbiamo trasformare questa rabbia in energia positiva e voglia di riscatto, questo è quello che ho ripetuto continuamente ai ragazzi in questi ultimi giorni ed è il mantra con il quale affrontiamo la preparazione a questa partita. Cercheremo di costruire una prestazione di livello per dimenticare il passo falso fatto in campionato. I ragazzi ad oggi sono tutti a disposizione a parte Andrea Fiscaletti, che speriamo di recuperare per domenica prossima, e Yakovlev, che ha rimediato un piccolo infortunio contro l'Astrea e verrà valutato in queste ore».