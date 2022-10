Amatrice, un garage per i mezzi della stazione di Rieti del soccorso alpino

RIETI Soccorso Alpino ancora più agevole ad Amatrice: da ieri infatti i mezzi della squadra locale del Soccorso Alpino appartenente alla stazione di Rieti hanno a disposizione un garage per poter parcheggiare i mezzi in comodità e sicurezza.

Il garage -ha spiegato in una nota il Soccorso Alpino e Speleologico Lazio – Cnsas - utile anche come magazzino per i materiali tecnici, sorge all'interno della Casa della Montagna di Amatrice e permetterà interventi sempre tempestivi sui Monti della Laga e in tutto il territorio circostante”.

Un ringraziamento da parte dei responsabili del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio è stato rivolto al Cai - Club Alpino Italiano, ad Anpas e al Comune di Amatrice per aver reso possibile questa sistemazione.