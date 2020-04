RIETI - Coronavirus. La sezione di Livorno dell’Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il suo Presidente ( Lgt Cav. Giuseppe Lignola ) ha voluto raccogliere una modesta somma, grazie al contributo volontario dei suoi soci, con la quale sono state acquistate circa 300 mascherine protettive. "Un sincero grazie a Renato Cicchiello e a Gianfranco Pucci, nostro socio - spiega una nota - che con il loro aiuto hanno reso possibile il concretizzarsi di quest’idea.

Stamattina siamo finalmente riusciti a consegnare agli Amici di Amatrice le mascherine attraverso la figura del loro Sindaco Antonio Fontanella che ci ha incontrati presso la sede comunale.

Un grazie particolare a Sergio Pirozzi per essere stato ancora una volta presente, come lo è stato sempre anche e soprattutto nei giorni più duri per Amatrice.

Infine un ultimo ma non meno importante ringraziamento a lei Capitano ed ai colleghi in servizio che ci hanno aspettato ed accolto questa mattina . Quello di stamane è stato solo un piccolo gesto di amicizia e vicinanza tra due comunità, Livorno ed Amatrice , che hanno conosciuto il dolore che ogni tanto madre natura decide di dispensare. Questa mattina quel piccolo gesto lo hanno fatto i Carabinieri ….. quelli di ieri e quelli di oggi …... assieme come sempre".

