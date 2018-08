di Alessandra Lancia

RIETI - Torna la sagra degli spaghetti all’Amatriciana, “ci aspettiamo che tornino i romani e naturalmente aspettiamo anche te”. Il sindaco Filippo Palombini chiama, la sindaca Virginia Raggi risponde. “Certo che ci sarò”. L’appuntamento é per venerdì 31 agosto, sabato 1 e domenica 2 settembre. “C’erano problemi logistici e organizzativi ma li stiamo superando. D’altronde dobbiamo dare segnali di ripartenza”, ha detto Palombini, che poi ha rivelato un retroscena: “Il vice sindaco Bergamo ci propose di fare la sagra dell’Amatriciana saltata per il terremoto a Roma, nell’ottobre del 2016 ma non ce la sentimmo. Ora le condizioni per farla e per farla qui ci sono. Vi aspettiamo in tanti, a cominciare dai romani e dal popolo delle seconde case”.

Venerd├Č 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA