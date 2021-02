Allagamenti, situazione migliora. Monitoraggio notturno con 5 squadre di Protezione Civile

RIETI – La situazione relativa agli allagamenti è in via di miglioramento e per l’intera giornata odierna le squadre di Protezione Civile si sono concentrate su attività di ripristino e sopralluoghi presso abitazioni.

Sono stati ritirati i sacchetti di sabbia in quei luoghi nei quali si è ritenuto non fossero più necessari mentre si è proceduto ad una verifica sulle abitazioni di tutte le aree maggiormente interessate dagli allagamenti per valutare, ed eventualmente procedere, ad interventi di ripristino (es: svuotamento cantine e piani inferiori).

Tra gli altri interventi condotti, attraverso idrovore e motopompe si è proceduto a svuotare i sottopassi in zona Piani Sant’Elia, sulla s.s. 79.

Il Coc Centro Operativo del Comune di Rieti ha organizzato il lavoro notturno che procederà con il monitoraggio delle aree interessate dagli allagamenti, attraverso l’impiego di 5 squadre di Protezione Civile.

Il Coc del Comune di Rieti risponde ai numeri 0746287215 e 0746287285.

© RIPRODUZIONE RISERVATA