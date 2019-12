© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il maltempo che si è abbattuto su Rieti nelle scorse ore ha causato notevoli disagi, non solo per gli automobilisti, ma a quanto pare anche per chi, stamane, ha deciso di godersi qualche raggio di sole sulla pista ciclabile. In due diversi punti, almeno stando a quanto segnalato dai cittadini e come confermato anche dalla foto, il tracciato è ostruito da alberi caduti, che oltre ad interrompere il percorso della pista, rappresentano un pericolo.La foto in alto mostra un punto della pista praticamente all'altezza di Chiesa Nuova, nelle vicinanze di Colle Aluffi, ed è stata postata da un utente su facebook.Segnalazioni arrivano anche in altre zone della pista, come ad esempio nella zona "Giorlandina", poco distante dal sottopasso ferroviario da poco oggetto di lavori. Insomma, pista impraticabile in alcuni punti e la speranza che si possa intervenire presto per ripristinare le condizioni di normalità.