Sabato 23 Marzo 2024, 00:10

RIETI - Rissa nella tarda serata di giovedì in viale Giulio d e Juliis , a Rieti, dopo una lite, davanti a due locali : i carabinieri arrestano in flagranza tre persone , il titolare di una pizzeria al taglio e due clienti del bar adiacente . Fortunatamente , l a vicinanza del comando provinciale dei carabinieri al luogo della rissa e il pronto intervento delle pattuglie hanno evitato più gravi conseguenze in quello che, partito come un acceso diverbio, è poi degenerato in una rissa , tanto da dover essere necessario l’intervento di un ’ambulanza del 118 di Rieti , che ha medicato sul posto il titolare dell’attività commerciale.



La dinamica. Tutto è accaduto poco prima delle 23 in viale d e Juliis , all’incrocio con via Pietro Colarieti , nel quartiere di Madonna del Cuore, in un ’ area di pertinenza di un bar e di una pizzeria al taglio e da asporto ed ha visto il coinvolgimento del titolare di questa e di due giovani avventori del bar adiacente , entrambi 30enni.

Sono ancora al vaglio dei carabinieri , che procedono alle indagini, i motivi che hanno scatenato l’alterco e la successiva rissa a tre , dove sono volati calci e pugni e dove ad avere la peggio è stato il titolare della pizzeria.



Le origini. Cause sulle quali sono in corso accertamenti , anche per individuare le responsabilità per quanto accaduto sotto gli occhi di avventori e passanti. Dalle prime ipotesi, sembrerebbe che i due 30enni facessero rumori e schiamazzi, ma tutto è ancora al vaglio. Da qui, ne è nata una lite, che poi è sfociata in rissa.

I tre sono stati arrestati e condotti nel vicino comando provinciale dei carabinieri . S aranno ascoltate alcune persone che si sono ritrovate a essere testimoni dei fatti. Il diverbio ha avuto luogo vicino a i due esercizi commerciali. Presto dalle parole si è passati poi alle mani con una rissa a tre. Stando ad alcune testimonianze , l’uomo , ad un certo punto, avrebbe fatto anche ricorso a un utensile di quelli in uso in pizzeria.

Una zuffa a tratti violenta , con spintoni, pugni e calci , che è stata sedata nell’arco di poco tempo grazie all’intervento dei carabinieri , che hanno riportato la situazione alla calma , evitando ulteriori contatti tra i contendenti , con la contestuale contestazione della flagranza di reato , così da essere subito trasferiti in caserma per gli adempimenti e accertamenti. Al termine della baruffa , l’uomo ha riportato ferite e lesioni ed è stato medicato dal personale sanitario del 118.