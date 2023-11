Rissa fra giovani nella notte in pieno centro cittadino

RIETI - Rissa tra giovani nella notte tra sabato e domenica fuori da un locale presso piazza Vittorio Emanuele in pieno centro cittadino. Il copione è sempre lo stesso: futili motivi ad accendere la miccia dell’alterco per poi passare alle mani. Una scazzottata in piena regola con calci e pugni e utilizzo di cinghie degenerata addirittura con il lancio di cassapanca.

Provvidenziale, nell’immediatezza dei fatti, il tempestivo intervento del titolare del locale che – uscito in strada - ha evitato ulteriori e peggiori conseguenze riuscendo a disperdere il gruppo di giovani venuto alle mani ma rischiando egli stesso in prima persona.

Il tutto ripreso anche in un video dove si preferisce filmare l’evento con il telefonino piuttosto che allertare le forze dell’ordine.