Stefano Lenti riconfermato alla guida del comitato provinciale Us Acli Rieti

RIETI - Domenica 24 gennaio, presso la piattaforma web in presenza del Presidente Regionale Us Acli Gianrico Rossi e tutto il direttivo si sono svolte le elezioni del Comitato Provinciale Us Acli Rieti. Si riconferma la guida per altri 4 anni il Presidente Stefano Lenti e il vice Presidente Antonio Angelucci premiati dal Presidente Gianrico Rossi la "spiga di Bronzo" in attività da oltre 20 anni. New entry nel direttivo Cristina Fusacchia e Aldo Antonetti quali facenti parte dell'Asd di pattinaggio Rieti in line

