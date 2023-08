Sabato 19 Agosto 2023, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 10:17

Leonor di Borbone, principessa e futura regina di Spagna in quanto primogenita di re Filipe VI e dell'ex giornalista Letizia Ortez, entra in accademia militare. Del resto, oltre alla corona di regina, riceverà anche il grado di Comandante in capo delle truppe spagnole. Nessun problema per la disciplina durissima dell'Accademia general militar di Saragozza fondata dal caudillo Francisco Franco: la 17enne ha appena terminato tre anni altrettanto severi, seppure senza stellette e divise, al college gallese United World College (UWC) Atlantic, nel castello di Saint Donat nei pressi di Cardiff, uno degli istituti preferiti dalle famiglie reali di tutto il mondo per i loro rampolli. Qui Leonor ha fatto amicizia, per dire, con la principessa Alexia, futura regina d'Olanda, senza tuttavia trascurare le notizie in arrivo dalla Liga, il massimo campionato spagnolo di calcio in cui milita Gavi, centrocampista del Barcellona, per il quale la principessa ha un debole.

Le accademie militari fanno parte imprescindibile dell'educazione delle famiglie reali: in Europa la più nota è la Royal Military Academy Sandhurst frequentata anche dai fratelli William e Harry, ma che potrebbe non accogliere mai George perché la futura regina Kate potrebbe essere interessata a non perpetuare questa militaresca tradizione.

A Saragozza Leonor non avrà sconti: branda in camerate da 12, concio obbligatorio, nessun orecchino, addestramento all'uso di armi da taglio e da fuoco leggere (pistole e fucili mitragliatori, insomma). La stessa vita di 600 cadetti fra i quali un centinaio di ragazze.

Emozione in famiglia il giorno dell'ingresso in accademia: Leonor è stata accompagnata dal papà (in divisa, naturalmente), dalla mamma sempre pronta ai selfie e dalla sorella minore Sofia, in partenza per l'Uwc in Galles. Sia re Felipe sia re Juan Carlos hanno frequentato l'accademia di Saragozza.

In Spagna, dove la famiglia reale ha meno appeal di quella britannica, non sono mancate le polemiche su questo corso di studi per la principessa delle Asturie, anche se proprio con Leonor potrebbe iniziare il rilancio dell'immagine dei reali spagnoli.

Per dare una formazione più completa, la futura comandante delle forze armate spagnole frequenterà prima l'Accademia genera militare di Saragozza (esercito), poi, nel secondo anno, la Scuola Navale di Marín" e nel terzo e ultimo la General Air Academy di San Javier (aeronautica) dove non si esclude che prendere il brevetto di pilotaggio almeno di primo grado. Regina e pilota d'aereo quante ve ne sono, o ve ne sono state, al mondo?