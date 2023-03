Domenica 26 Marzo 2023, 00:10

RIETI - Due gemelli reatini nella scuola militare “Teulié”. Si è svolto ieri presso l’Arco della Pace di Milano il giuramento per Edoardo e Giovanni Scoleri, allievi del corso “Fadini III”. Sono tra i 73 che hanno giurato al cospetto della bandiera d’istituto, decorata di medaglia di bronzo al valore dell’Esercito. Un percorso che hanno deciso di affrontare insieme, partendo da Rieti con la benedizione di mamma Laura e papà Carmine, anche lui militare, ma che non ha influito nella scelta. Un giuramento particolare. Non capita tutti i giorni vedere due gemelli affrontare lo stessa scuola di istruzione militare e soprattutto così impegnativa.

La scuola militare “Teulié” è una dei due istituti superiori dell’Esercito cui si accede attraverso un concorso pubblico: il triennio di studi offre non solo una profonda preparazione scolastica in linea con i programmi didattici previsti dal Miur, ma in aderenza alla sua missione cura anche la loro formazione fisica e morale, attraverso la vita in convitto incentrata sul rispetto delle regole sancite dal codice di comportamento militare. Un viaggio che si preparano ad affrontare i due allievi che già hanno intenzione di proseguire la loro carriera nell’Accademia militare di Modena. Edoardo e Giovanni hanno sempre fatto tutto insieme: dalla pallacanestro con il basket La Foresta e l’Npc di Rieti al percorso liceale svolto per entrambe allo Scientifico Jucci nella stessa classe. Edoardo nel suo tempo libero ama fare delle passeggiate in montagna con gli amici, leggere libri gialli, giocare a scacchi e ascoltare la musica.

«Ho deciso di entrare in questa scuola quando ho avuto un confronto con un mio amico che anche lui lo scorso anno ha deciso di provare questo concorso, superandolo – spiega Edoardo - sono rimasto particolarmente colpito dai discorsi legati alla capacità di relazionarsi con gli altri e fare gruppo riuscendo a formare un corso così unito quasi una vera e propria famiglia. È stata una scelta sulla quale ho riflettuto molto bene e sono convinto che questa è una strada che mi realizzerà». Edoardo è stato contento di giurare alla presenza di tutti i familiari: «sono fiero e contento di me stesso ed emozionato di incarnare i valori di fedeltà e rispetto alle istituzioni». Anche Giovanni è stato impegnato nella pallacanestro a livello agonistico dove ha vinto diversi campionati regionali: è avido lettore di romanzi di avventura e gialli. «È stata una scelta sulla quale ho riflettuto molto bene, quella di entrare nella scuola militare Teulié - racconta Giovanni - sono andato inoltre a documentarmi e so che avrebbe portato a sacrifici molto impegnativi, ma sono certo che questa è una strada che mi realizzerà sotto tutti i punti di vista. Alcuni dei miei obiettivi all’interno di questa scuola sono crescere non solo dalla parte didattica, ma anche dalla parte militare e soprattutto dalla parte caratteriale e morale».

Il giuramento anche per lui è il coronamento di un sogno: «Mi sono impegnato molto facendo scelte importanti per raggiungere questo traguardo e per questo ne vado veramente fiero. Sono orgoglioso di me stesso perché tenevo ad entrare in questa scuola, dando tutto me stesso». Ora ancora insieme per tre anni e poi l’altro obiettivo dell’Accademia militare di Modena, sempre motivati e sempre insieme.