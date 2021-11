Domenica 21 Novembre 2021, 00:10

RIETI - “Lo giuro!”. A pronunciare la formula di rito, con la mano destra alzata, anche i due giovani reatini Leonardo Ciotti ed Ermanno Grassi che ieri, a piazza del Plebiscito a Napoli, hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana. Gli allievi, fanno parte del 234esimo corso della Scuola militare Nunziatella e come raccontato da Il Messaggero, sono i primi reatini a giurare dopo 13 anni nella prestigiosa istituzione che ha formato in 234 anni di vita generazioni di giovani che annualmente vanno a integrare i quadri del mondo sia militare sia civile in qualità di uomini di cultura, industriali, diplomatici e politici.

Leonardo ed Ermanno sono amici d’infanzia: il giuramento di ieri è una decisione presa da Ermanno ma condivisa da Leonardo. «Siamo insieme dai tempi delle elementari», raccontano i ragazzi reatini che dopo due anni al liceo Scientifico Jucci di Rieti, hanno deciso di tentare il concorso alla Nunziatella e sono riusciti ad entrare: le selezioni sono impegnative, ma loro ce l’anno fatta. Ieri, alla presenza dei parenti, il grande giorno e il momento dell’ingresso nel mondo militare. «Siamo pieni di gioia, ma soprattutto orgogliosi» confessano entrambi. Della scuola li ha colpiti la formazione a trecentosessanta gradi, il portamento e i modi degli allievi, assolutamente distinguibili dalle uniformi d’epoca che indossano anche in libera uscita. Hanno le idee chiare anche sul loro futuro che vorrebbero sempre nei quadri dell’esercito.

La destinazione naturale è l’Accademia di Modena: Ermanno vuole diventare medico militare e Leonardo invece proseguire nella fanteria. Al giuramento presente il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino: presenti anche il Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, Generale di Corpo D’Armata Salvatore Camporeale e il padrino del corso, medaglia d’oro al valor militare, il Generale di Corpo D’Armata Rosario Aiosa.

Il giuramento solenne, avvenuto alla presenza della Bandiera d’Istituto e suggellato con la lettura della tradizionale formula del giuramento, pronunciata dal comandante della Scuola Militare “Nunziatella”, Colonnello Ermanno Lustrino, sancisce l’ingresso a pieno titolo dei quarantanove allievi (38 uomini e 11 donne) nei ranghi dell’Esercito Italiano. «Il vostro giuramento è un qualcosa che rimarrà nei vostri ricordi per sempre - ha detto il generale Cavo Dragone - voi oggi incarnate quei valori, quelle tradizioni nazionali e siete figli di una Patria che vuole essere all’altezza del proprio passato ma soprattutto vuole essere artefice di un futuro ancora migliore e di questo voi sarete sicuramente i principali protagonisti». Ne sono sicuramente coscienti Ermanno e Leonardo che ad appena sedici hanno già scelto il processo di formazione etico-morale, culturale e fisico che rende gli allievi della Nunziatella così esemplari.