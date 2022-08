Successo per la settima edizione del Rieti Basket City, ecco tutti i vincitori

RIETI - Si è conclusa la settima edizione del Rieti Basket City, torneo estivo 3 vs 3 organizzato dall’Asd di Rieti Sports City divenuto ormai un evento clou in una città del basket come Rieti. Grande cornice di pubblico e basket con i ragazzi di tutte le età che hanno dato vita ad un bel torneo con partite gioco e divertimento. Le squadre vincitrici della settima edizione avranno ora accesso alle finali nazionali del circuito LB3 a Roseto degli Abruzzi l’8-9 e 10 settembre prossimi.

La giornata finale è stata ricca di partite tra semifinali e finali che ha visto la presenza di numerose persone presso il Parcone di Rieti, tra tifosi e sostenitori, genitori, amici, familiari che hanno assistito alle finali di tutte le categorie.

Un motivo di grande orgoglio per gli organizzatori, da Andrea Auletta a Leonardo e Roberto che da anni portano avanti questa iniziativa contenti di aver avuto anche quest’anno squadre provenienti da Terni e Spoleto.

«Una menzione speciale – dicono gli organizzatori- va a chi sostiene il Torneo, l’Official partner che ha contribuito all’iniziativa, la New Car Rieti di Luca Bolletta e la New Car Massimiliano Fasciolo. Un grazie va anche a tutte le persone che hanno partecipato alle premiazioni finali come Chiara Mestichelli, Fabio Nobili, Gianluca Martini, Roberto "Picchio" Feliciangeli, Mattia Consoli, Stefania Clari, Paolo Matteucci, Roberto Scagnoli, Luca Bolletta e Massimiliano Fasciolo».

Le squadre vincitrici e gli Mvp

Ecco i vincitori della VII edizione del Rieti Basket City, la squadra vincitrice e l’Mvp per ogni categoria

Under 13 M - Pick And Voll (Mvp Mattia Cicchetti)

Under 15 M - Air Ballers (Mvp Diego SielliI)

Under 17 F - NBA Mbolate (Mvp Ginevra Iacuitto)

Under 17 M - Splash Brazzers (Mvp Filippo Gauzzi)

Under 20 M - Armani Comio (Mvp Mahamat Kader)