Via libera dalla Cabina di Coordinamento all'ordinanza speciale in deroga per la ricostruzione del centro storico di Amatrice

RIETI - «Oggi è stata una giornata molto importante per la ricostruzione del Centro Italia. Abbiamo raggiunto l’intesa unanime della Cabina di Coordinamento, con i Presidenti delle Regioni e i rappresentanti dei Sindaci, su un nutrito pacchetto di Ordinanze speciali in deroga, a partire da quella per la ricostruzione del centro storico di Amatrice, interamente distrutto».

Ad annunciarlo il Commissario Legnini che presto presenterà alla stampa il documento. Soddisfazione anche dall'Assessore alla Ricostruzione Claudio Di Berardino spiega: «l'ordinanza gode di una dotazione finanziaria di 46 milioni di euro, vede impegnata la Regione in molteplici interventi. A cura dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, assieme ad altri soggetti attuatori spetterà la realizzazione dei sottoservizi:reti e condotte che permetteranno il funzionamento degli edifici pubblici e privati e che ridaranno vita al centro storico di Amatrice».

© RIPRODUZIONE RISERVATA