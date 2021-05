Il Rieti torna in campo dopo 24 giorni, trasferta insidiosa contro un rinvigorito Porto Sant'Elpidio

RIETI - Nel turno infrasettimanale valido per la disputa di abbondanti recuperi del girone F di serie D, il Rieti scende di nuovo in campo. Equilibrate molte tra le sfide in programma, sembra facile il match della Recanatese.

Il Rieti torna in campo dopo 24 giorni in una gara ufficiale. Dopo lo stop per i recuperi e il rinvio della gara con l’Aprilia per positività nel gruppo squadra di quest’ultima, i reatini scendono di nuovo sul prato verde dopo quasi un mese. L’ultima sfida si disputò il 18 aprile e in quell'occasione arrivò il ko per 2-0 sul campo del Pineto. Il ritorno è ancora in trasferta, alle 16 sul campo del Porto Sant’Elpidio per il recupero della 5^ giornata di ritorno. Match difficile e importante per il futuro della stagione: il Rieti è reduce da quasi un mese di stop, il Porto Sant’Elpidio, nonostante la posizione in classifica, è reduce da due risultati utili consecutivi. La gara si andata terminò con il successo del Rieti per 3-1.

Alle 16 anche tutte le altre sfide. Recuperano la 5^ giornata di ritorno anche Notaresco e Montegiorgio. Costruito per vincere, il Notaresco resta distante sei lunghezze dalla capolista Campobasso. Mantenere la scia e sperare in passi falsi al vertice è fondamentale. A impedire il successo dei padroni di casa arriva il Montegiorgio che cerca punti per una salvezza tranquilla nel finale di stagione. Tanti i punti raccolti dal Notaresco tra le mura amiche, non perfetto il percorso del Montegiorgio nelle sfide in trasferta. Entrambe sono reduci da una sconfitta nell’ultima uscita.

Nel recupero della 6^ di ritorno, ecco la sfida Atletico Terme Fiuggi-Vastogirardi. Match di alto rilievo per le due compagini: il Fiuggi, dopo i buoni risultati nelle ultime uscite, è a pochi passi dall’uscita dalla zona playout. Gli ospiti del Vastogirardi non vogliono entrare dentro la zona calda che rimane a sole due lunghezze. Tante le motivazioni per i due club e sfida che si prospetta equilibrata.

In campo anche Vastese e Castelfidardo che recuperano la 7^ giornata di ritorno. Quattro punti separano le due avversarie con il Castelfidardo più avanti e vicino alle big del girone. La Vastese ha dalla sua parte due gare in meno e il grande successo nell’ultima uscita contro il Notaresco. Gli ospiti si vedono in crisi anche per il pareggio sorprendente (0-0) in casa della penultima del girone, il Porto Sant’Elpidio.

Valido per la 7^ di ritorno è anche il match tra Recanatese e Olympia Agnonese. Gara molto alla mano dei padroni di casa, di fronte avranno il fanalino di coda del girone. La Recanatese in ottima forma, nella sua ultima uscita, ha fermato sullo 0-0 la capolista Città di Campobasso e punta ai piani alti della classifica. In termini di dati, l’Olympia ha quasi il doppio del gol subiti della Recanatese, quest’ultima ha tre volte il gol fatti della sua avversaria.

La classifica

Città di Campobasso 58 (27 gare giocate)

Notaresco 52 (27)

Cynthialbalonga 45 (28)

Castelnuovo Vomano 42 (26)

Matese 42 (28)

Recanatese 39 (27)

Castelfidardo 39 (27)

Pineto 39 (25)

Montegiorgio 36 (26)

Vastese 35 (25)

Vastogirardi 35 (24)

Aprilia 34 (27)

Tolentino 33 (27)

Rieti 31 (26)

Fiuggi 30 (26)

Real Giulianova 25 (26)

Porto Sant’elpidio 7 (24)

Olympia Agnonese 5 (24)

