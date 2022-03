Real Sebastiani, la gioia per il sesto successo di fila. Foto. Finelli: «Siamo in crescita»

RIETI - Il sesto successo consecutivo ottenuto contro la Sutor Montegranaro lascia segnali incoraggiante in casa Real Sebastiani. Anche la classifica sorride ai reatini: cade a sorpresa infatti Ancona in casa, battuta dalla Luiss Roma, prossima avversaria dei reatini. Il match di sabato contro i romani, il ritorno di Ndoja e i progressi della squadra sono alcuni degli argomenti toccati nella consueta analisi post gara di coach Finelli.

«Abbiamo incontrato una squadra in difficoltà in classifica e oggi senza il playmaker titolare - afferma Finelli - Per noi è stata una partita che ci ha dato dei vantaggi. All'inizio abbiamo faticato ad ingranare per via delle due settimana di pausa, l'efficienza difensiva dei primi due quarti rivedibile, abbiamo fatto parecchi errori nel contenere Masciarelli e Montanari. Le cose sono andate meglio nel terzo quarto, ma le cose positive ci sono: mi piace sottolineare la crescita di Ndoja, 12' a Faenza, ha lavorato con progressione d'intensità con la squadra e si è visto oggi. Lo stesso Maganza, viene da Chiusi, dove non ha giocato, deve riprendere il ritmo e inserirsi nel sistema di gioco, dobbiamo avere pazienza. Sottolinea la crescita dei giovani, Dieng è tornato a giocare da 3, Oki, dopo i problemi fisici, ha fatto una partita di sostanza. L'obiettivo è sempre pensare a noi stessi, perché stiamo riprendendo anche la condizione fisica dopo settimane di emergenza. Si avvicina anche il ritorno di Ghersetti, ora pensiamo a sabato: c'è la partita con la Luiss, che oggi ha vinto ad Ancona. Il loro è un fortino, sarà importante per misurare il nostro atteggiamento, mi aspetto di vedere miglioramenti sulla nostra compattenza difensiva sui 40'».