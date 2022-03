Real Sebastiani, battere la Sutor per continuare la risalita. Finelli: «Vietati cali di concentrazione»

RIETI - Dopo la sosta forzata legata alle final eight di Coppa Italia, il Real Sebastiani torna in campo. Al PalaSojourner (ore 18) arriva il fanalino di coda Montegranaro, appena due vittorie e ben 20 sconfitte, per Finelli e i suoi è l'occasione migliore per mettere in fila il sesto successo consecutivo. Fiducia ritrovata in casa Real, con il tecnico bolognese pronto a sfruttare la sfida contro i marchigiani per mettere più minuti sulle gambe del rientrante Ndoja e continuare l'inserimento dell'ultimo arrivato Maganza.

Ancora out Tchintcharauli e Ghersetti, Finelli presenta così la sfida del 23esimo turno: «Nelle ultime gare ha lottato con tutti fino al termine – avverte Finelli – quindi sono vietati cali di concentrazione. Ndoja ha approfittato della pausa per riprendere il ritmo partita – spiega il tecnico bolognese – Mancherà ancora per un po’ Tchintcharauli, invece Ghersetti ha ripreso a correre. Inoltre Anche Okiljevic è in ripresa dallo strascico di un leggero infortunio, mentre Loschi ha risolto il problema a un gluteo». Mentre sull’aggiunta dei 205 centimetri di Maganza, reduce da un esordio da 18 punti a Faenza: «Alla prima uscita – commenta il tecnico del Real – ha avuto un bell’impatto offensivo. E’ il centro di posizione che ci è sempre mancato. Le ultime due settimane di allenamento senza gare ufficiali hanno aiutato a migliorarne l’inserimento, soprattutto in difesa per assimilare appieno le nostre regole. E’ fortemente motivato e il suo approccio a livello personale e lavorativo è stato buono. Ora dobbiamo proseguire tutti così».

Così in campo

Real Sebastiani: 1 Tchintcharauli, 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 15 Maganza, 21 Piazza, 25 Ndoja, 33 Okiljevic. All. Finelli.

Sutor Montegranaro: 00 Masciarelli, 0 Gallipò, 2 Montanari, 8 Verdecchia, 9 Korsunov, 11 Alberti, 12 Barbante, 13 Re, 25 Botteghi, 33 Crespi. All. Cagnazzo.

Arbitri: Cirinei e Melai (Pi)

Le altre gare

Cesena - Giulianova

Civitanova - Npc

Ancona - Luiss

Ozzano - Senigallia

Teramo - Faenza

Roseto - Jesi

Rimini - Imola

Classifica

Roseto 36

Rimini 34

Npc 32

Real Sebastiani e Ancona 30

Senigallia e Imola 28

Ozzano 26

Cesena e Teramo 20

Luiss Roma 18

Faenza 16

Jesi 15

Giulianova e Civitanova 6

Montegranaro 4