Il Real Sebastiani travolge Avellino: 81-47 e pass per la semifinale del girone di Supercoppa. Foto

Domenica 12 Settembre 2021, 19:59 - Ultimo aggiornamento: 20:02

RIETI - La prima ufficiale del nuovo Real Sebastiani di coach Finelli è un match senza storia: Ndoja e compagni a valanga su una modesta Avellino, 81-47 il finale.

La formazione ospite degli ex Npc Spizzichini e Hassan e dell'ex Real Basile è davvero poca cosa per la compagine, che già si intende a meraviglia e supera senza problemi il primo turno di Supercoppa. Ottime le prove dei big, non deludono i baby Piccin,Tchintcharauli (miglior realizzatore con 15 punti) e Dieng.



La gara

Finelli schiera Piazza, Contento, Loschi, Ndoja e Chiumenti e già a partire dai primi minuti trova vita facile: Loschi e Ndoja dalla lunga distanza portano il Real avanti di 8. Positivi anche gli ingressi in campo di Ghersetti e Traini, il Real chiude così la prima frazione avanti 21-16. Premono sull'acceleratore in avvio di secondo quarto i padroni di casa, autori subito di un 9-0 di parziale. Avellino per lunghi tratti non si vede in attacco, il Real domina anche con i giovani Piccin e Tchintcharauli, volando così sul + 20. A metà gara il punteggio è sul 44-21. Al rientro è una macchina perfetta il Real di Finelli, Chiumenti in vernice è dominante, Ghersetti si inventa addirittura la tripla del +34 e al 35' la pratica è già chiusa. Avellino è poca cosa e segna appena 9 punti in 19', Finelli dà spazio a tutti e chiude la penultima sirena sul 64-27. Si vedono ottime cose di nuovo dal lungo georgiano e dall'under Piccin, così il Real raggiunge le 40 lunghezze di vantaggio. Sperimenta diversi quintetti Finelli nelle battute finali, Avellino prova a salvare la faccia e supera la soglia dei 40 punti. Al PalaSojourner il finale è 81-47.