La Npc tenta il colpo ad Avellino, Cassar ok, Bacchin acciaccato. Ponticiello: «Serve difesa dura»

RIETI - Rigenerata dal successo di Desio, la Npc fa visita ad Avellino (20 punti). Domani al PalaDelMauro (ore 18) c’è la sfida alla Del Fes degli ex Nikolic e Carenza, ma anche dell’ex Rsr Chinellato, mentre in panchina c’è Crotti, a Rieti ai tempi della Rbc. Notizie positive anche dall’ infermeria: ad Avellino ci sarà Cassar, pienamente recuperato, mentre impiego limitato per Bacchin, che avverte ancora dolore. Ai box Roderick, toccherà di nuovo di a Cavallero.

Il coach Francesco Ponticiello

«Ad Avellino ci aspetta un match difficile e dall’enorme peso specifico. Lo affrontiamo per l’ennesima volta in emergenza, ma anche con la consapevolezza di essere una squadra in grado di giocare con un’identità precisa. I campani sono, organico alla mano, una squadra da prime quattro piazze e questo deve rappresentare un ulteriore fattore motivazionale. Indurci ad un nuovo upgrade, ad avere ancora più durezza nei meccanismi difensivi e linearità nell’esecuzione offensiva. Possiamo crescere anche rispetto alla positivissima partita di domenica scorsa.

Ad Avellino, per vincere, è indispensabile compiere un passo in avanti in termini di mentalità ed efficienza cestistica».



Così in campo

Avellino: 2 Venga, 3 Caridà, 7 Burini, 10 Giunta, 14 Santucci, 19 Vasl, 21 Verazzo, 24 Carenza, 41 Bortolin, 46 Nikolic. All. Crotti.

Npc: 1 Imperatori, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 24 Perella, 34 Zucca. All. Ponticiello

Arbitri: Parisi di Catania e Purrone di Mantova.



Le altre gare

Desio - Legnano

Crema - Libertas

Brianza- Gema

Omegna - Caserta

Salerno - Sant’Antimo

Piombino - Piacenza

Pielle - Fiorenzuola

Herons - Cassino



Classifica

Herons, Pielle e Libertas 32

Gema 26

Brianza, Crema, Piombino, Omegna e Sant’Antimo 2

Fiorenzuola, Cassino e Avellino 20

Legnano, Desio e Piacenza 18

Npc 14

Salerno 9

Caserta 6