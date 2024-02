Passo falso della Npc che cede nell'ultimo quarto ad Avellino: 82-74

RIETI - Brutto passo falso per la Npc, che al PalaDelMauro cede nell'ultimo quarto dopo essere stata per tutta la partita avanti, 82-74 il finale. Non basta un super Markovic, la Del Fes trascinata da Verazzo e Vasl nel momento topico del match ribalta l'inerzia della partita e si prende due punti pesanti in classifica.

La gara

Grande partenza dei reatini al PalaDelMauro. Rieti infatti trova continuità dalla lunga distanza, Da Campo e Cassar approcciano benissimo alla gara e la Npc chiede il primo quarto sul 26-21. Vasl e Burini alzano il livello della contesa, ma sono tanti gli errori della difesa reatina. Per Rieti replica Cavallero che con un ottimo Cassar permettono alla Npc di chiudere avanti il primo tempo, 32-25. Avellino torna a ruggire nella ripresa: Verazzo e Vasl, 16 e 19 punti già nel terzo quanto si caricano la squadra sulle spalle, si sblocca anche l’ex Nikolic, ma la Npc resiste e chiude avanti anche nella penultima sirena, 58-57.

Nell’ultimo quarto l’inerzia cambia in favore degli irpini. Rieti cede in difesa, Avellino ne ha di più e scappa via, a due dal termine padroni di casa avanti di 10. È il colpo del ko, Avellino batte Rieti 82-74.

Il tabellino

Del Fes Avellino: Burini 8 (3/8, 0/1), Vasl 24 (5/7, 4/8), Verrazzo 22 (4/8, 3/7), Nikolic 6 (3/3 da 2), Bortolin 4 (2/4, 0/1); Carenza 5 ((2/4 da 2), Chinellato 7 (3/7 da 2), Fresno 4 (2/2, 0/1), Giunta 2 (1/1 da 2), Spagnuolo ne, Caridà ne. All. Crotti.

Npc Rieti: Cavallero 11 (4/4, 0/1), Da Campo 9 (2/2, 1/2), Markovic 22 (7/12, 0/2), Zucca 10 (2/6, 1/4), Cassar 13 (2/5, 1/2); Melchiorri 6 (1/4, 0/1), Bacchin 2 (1/1, 0/2), Del Sole 1, Mele ne, Perella ne. All. Ponticiello.

Arbitri: Parisi (Ct) e Purrone (Mn).

Note: tiri da 3 Avellino 7/18, Rieti 3/14; tiri liberi Avellino 11/12, Rieti 21/29.