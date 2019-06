© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un pranzo per chiarirsi definitivamente dopo che, nella stagione appena conclusa, tra Real Rieti e Pesaro c'era stata qualche storia tesa. Roberto Pietropaoli e Fulvio Colini (foto di Massimo Rinaldi) si sono incontrati nella giornata di ieri per far tornare defintivamente il sereno. Indubbiamente un bel segnale di sport, perché si può essere avversari in campo e anche sportivamente nemici, ma tutto dentro la parentesi del rispetto reciproco e dei valori dello sport: "Ci eravamo parlati già prima della semifinale scudetto, il pranzo di oggi è stato molto positivo, un confronto su tante tematiche". Queste le parole di Fulvio Colini proprio al termine del pranzo, che trovano riscontro anche nel patron amarantoceleste Roberto Pietropaoli: "Un pranzo molto bello, utile a parlare, chiarire, confrontarsi. Colini è un grande tecnico, ma in queste occasioni è bello scoprire la persona, più che l'allenatore". Alla fine il suo Pesaro si è preso lo scudetto, il primo nella storia del club, che vale anche la qualificazione alla prossima Uefa Futsal Champions League: "Una competizione bella e difficile, dove ci si confronta con realtà e polisportive strutturate ed importanti. Il nostro obiettivo è quello dell'Elite Round, vogliamo incontrare e mettere paura a squadre strutturate per vincere". Impossibile non chiedere a Colini di un eventuale futuro a Rieti: "Già in passato siamo stati vicini, prima di tutto mi auguro che l'esperienza al Pesaro duri il più a lungo possibile, un domani chissà, Rieti è una di quelle società precise negli impegni presi, è una di quelle telefonate a cui risponderei". Intanto, anche per la prossima stagione, sarà sfida, anche accesa, sul campo, perché il Real, con l'arrivo di Duda ed i primi colpi di mercato, si candida come una delle principali antagoniste di un Pesaro pronto a rilanciare e forte di un entusiasmo che solo il tricolore può dare. Di sicuro, tutte le parti in causa, lo faranno con uno spirito diverso, perché lo sport è anche e soprattutto questo.